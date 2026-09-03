Внук зарезал бабушку под Новосибирском после замечания о пьянстве

В ночь на 2 сентября в Коченёвском районе было совершено убийство пожилой женщины. По версии следствия, к преступлению причастен её внук.
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