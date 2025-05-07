Чистота против хаоса: почему людей так завораживают блоги про уборку и порядок в доме

Все большую популярность получают блоги, посвященные уборке и организации пространства. В Сети дают практические советы, как хранить вещи, минимизировать визуальный шум в квартире, рассказывают про новейшие швабры и пылесосы, разнообразие средств клининга.
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