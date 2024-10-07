Готовивших диверсию на авиабазе ВКС в Приморье приговорили к срокам до 23 лет

Участников преступного сообщества, готовивших диверсию на российской авиабазе ВКС в Приморском крае по заданию украинских спецслужб, приговорили к срокам от четырёх до 23 лет лишения свободы, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
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