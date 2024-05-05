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Джеймс Харден: «Состав «Клипперс» позволяет бороться за титул. Травма Кавая стала большим разочарованием»

«Состав «Клипперс» позволяет бороться за титул, но здоровье является очень важным фактором. Лучшая возможность – это когда все доступны.

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