Zero Hedge
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Zero Hedge

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Interpreting The Taliban's Invitation For American Investments

Interpreting The Taliban's Invitation For American Investments

Interpreting The Taliban's Invitation For American Investments Authored by Andrew Korybko via Substack, This was arguably a preemptive de-escalation move that would also gauge the US' intentions.

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