В государстве-химере сменились "мастера переобувания" в армейском руководстве. Как я и предупреждал ранее, там состоялась отставка русскоязычного главкома ВСУ Валерия Залужного (признан в РФ военным преступником), который до майдана публично гордился своим воспитанием в духе Советской армии и щеголял любовью к книгам русского писателя Куприна.