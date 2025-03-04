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Четыре семьи рязанских аграриев получили ключи от новых домов

Четыре семьи рязанских аграриев получили ключи от новых домов

Дмитрий Филиппов подчеркнул, что Рязанская область активно использует возможности программы «Комплексное развитие сельских территорий», одно из условий которой – софинансирование проектов со стороны бизнеса.

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