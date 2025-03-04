Четыре семьи рязанских аграриев получили ключи от новых домов

Дмитрий Филиппов подчеркнул, что Рязанская область активно использует возможности программы «Комплексное развитие сельских территорий», одно из условий которой – софинансирование проектов со стороны бизнеса.
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