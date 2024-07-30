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Землю накрыла мощная двухдневная магнитная буря

Землю накрыла мощная двухдневная магнитная буря

Серия магнитных бурь пройдёт по планете со вторника по четверг.В полночь 30 июля на Земле начались магнитные бури, которые должны закончится лишь в четверг.

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