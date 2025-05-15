Доцент Качкин предупредил, что борщевик часто маскируется под укроп или дудник

С приходом тепла появляются ядовитые травы, которые легко спутать со съедобными. Доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета Константин Качкин рассказал «ФедералПресс», как их распознать.
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