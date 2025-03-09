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Маск назвал ключ к решению конфликта на Украине

Маск назвал ключ к решению конфликта на Украине

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск считает, что ключом к разрешению украинского кризиса будет введение санкций против крупнейших украинских олигархов.

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