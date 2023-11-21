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Яннис Адетокумбо набрал 42+13+8 в игре с «Вашингтоном» и повторил достижение Абдул-Джаббара

Яннис Адетокумбо набрал 42+13+8 в игре с «Вашингтоном» и повторил достижение Абдул-Джаббара

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо записал на свой счет 42 очка (87% с игры), 13 подборов и 8 передач в матче с «Вашингтоном» (142:129).

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