Она услышала эти слова и поняла, что мир рухнул! Она открыла окно и выбросила его чашку на клумбу

Психолог-и-ЯДом/ДачаОна услышала эти слова и поняла, что мир рухнул! Она открыла окно и выбросила его чашку на клумбу Многие им завидовали, ведь подобная любовь случается раз в сто лет. Оба яркие, амбициозные, спортивные.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKrisМужики ленивые, они думают должно быть по его щелчку, и желанию.. Но увы жизнь такова, что нужно, стараться для сохранения семьи, само сабой ничего не сделается.. Гораздо проще на стороне себя развлечь любимого, я и так хорош, и уверен что его должны обслуживать при любых его проявлениях, но снова будет та же история, если будет быт.. КОМПРОМИССЫ, слышать друг друга, помогать друг другу.. Доверять друг другу, ревность убивает, и безразличие тоже. Нужна золотая середина.. Это идеальные условия для крепкого, непоколебимого союза...Комментировать
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