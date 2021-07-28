Психолог-и-Я

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Она услышала эти слова и поняла, что мир рухнул! Она открыла окно и выбросила его чашку на клумбу

Она услышала эти слова и поняла, что мир рухнул! Она открыла окно и выбросила его чашку на клумбу

Многие им завидовали, ведь подобная любовь случается раз в сто лет. Оба яркие, амбициозные, спортивные.

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Kris
Мужики ленивые, они думают должно быть по его щелчку, и желанию.. Но увы жизнь такова, что нужно, стараться для сохранения семьи, само сабой ничего не сделается.. Гораздо проще на стороне себя развлечь любимого, я и так хорош, и уверен что его должны обслуживать при любых его проявлениях, но снова будет та же история, если будет быт.. КОМПРОМИССЫ, слышать друг друга, помогать друг другу.. Доверять друг другу, ревность убивает, и безразличие тоже. Нужна золотая середина.. Это идеальные условия для крепкого, непоколебимого союза...

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