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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин – журналисту: «#####, какой на хрен Ткачев? Мне что, в жопу ему дуть, чтобы он играл? Что тренер сказал, #####, то он и должен выполнять. А не так: хочу играю, хочу не играю»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин резко ответил на вопрос о выступлении форварда Владимира Ткачева .

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