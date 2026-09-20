Бой под Лохвицей: 85 лет со дня гибели генерала Кирпоноса

Командующий Юго-Западным фронтом, Герой Советского Союза, генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос погиб 20 сентября 1941 года в урочище Шумейково близ Лохвицы на Полтавщине вместе со всем своим штабом.
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