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Царьград

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Полиция провела обыски в компании «Миллениум» из-за мошенничества

Полиция провела обыски в компании «Миллениум» из-за мошенничества

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыски в медицинском центре на Лиговском проспекте, управляемом компанией «Миллениум».

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