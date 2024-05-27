Более 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе КРТ

По программе КРТ планируется возвести более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости По проектам комплексного развития территорий в Москве планируется реорганизовать более 3,1 тысячи гектаров участков.
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