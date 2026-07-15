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Газета.ру

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Закрытые Telegram-чаты обогнали рекламу по влиянию на мнение молодежи о брендах

Закрытые Telegram-чаты обогнали рекламу по влиянию на мнение молодежи о брендах

Личные сообщения, закрытые чаты и небольшие сообщества становятся ключевым каналом влияния на молодых потребителей, показало исследование Media Instinct Group и Media Instinct Prime, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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