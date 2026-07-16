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Бахарев: второй пакет антифрод-мер предусматривает солидарную ответственность операторов связи и банков

Бахарев: второй пакет антифрод-мер предусматривает солидарную ответственность операторов связи и банков

Второй пакет антифрод-мер предусматривает солидарную ответственность операторов связи и банков. Об этом «Парламентской газете» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев («Единая Россия»).

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