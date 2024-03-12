В бундестаге объяснили утечку разговора немецких офицеров “операцией РФ”

В ФРГ попытались оправдать утечку информации, обвинив во всём Россию.В Германии попытались найти крайних по делу о слитой 1 марта в Сеть записи разговоров, где офицеры бундесвера обсуждали возможные удары по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.
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