В бундестаге объяснили утечку разговора немецких офицеров “операцией РФ”

В ФРГ попытались оправдать утечку информации, обвинив во всём Россию.В Германии попытались найти крайних по делу о слитой 1 марта в Сеть записи разговоров, где офицеры бундесвера обсуждали возможные удары по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.