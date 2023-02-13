Первая партия американских БМП Bradley для ВСУ прибыла на грузовом судне в Германию

Американские боевые машины пехоты Bradley, предназначенные Украине, прибыли в Европу. Грузовое судно Arc Integrity с бронетехникой на борту пришвартовалось в порту немецкого города Бремерхафен.
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