Carl’s Jr. угостит бургером за негативные отзывы на рестораны конкурентов

Сеть Carl’s Jr. совместно с рекламным агентством TBWA\New Zealand запустили в Новой Зеландии акцию 1-Star Swapper: пользователи могут поделиться отзывом с одной звездой, который они когда-либо ставили любому ресторану-конкуренту бургерной, а после получить за это бесплатный бургер или даже волшебную ковбойскую шляпу с символикой Carl’s Jr.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МС Обновления кабине...
- Ozon повысил коми...
- СЗ Как брендам звуча...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым