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Carl’s Jr. угостит бургером за негативные отзывы на рестораны конкурентов

Carl’s Jr. угостит бургером за негативные отзывы на рестораны конкурентов

Сеть Carl’s Jr. совместно с рекламным агентством TBWA\New Zealand запустили в Новой Зеландии акцию 1-Star Swapper: пользователи могут поделиться отзывом с одной звездой, который они когда-либо ставили любому ресторану-конкуренту бургерной, а после получить за это бесплатный бургер или даже волшебную ковбойскую шляпу с символикой Carl’s Jr.

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