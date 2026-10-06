Carl’s Jr. угостит бургером за негативные отзывы на рестораны конкурентов

Сеть Carl’s Jr. совместно с рекламным агентством TBWA\New Zealand запустили в Новой Зеландии акцию 1-Star Swapper: пользователи могут поделиться отзывом с одной звездой, который они когда-либо ставили любому ресторану-конкуренту бургерной, а после получить за это бесплатный бургер или даже волшебную ковбойскую шляпу с символикой Carl’s Jr.