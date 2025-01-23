НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Прямо на корте? 😀Медведев – болель...
  • Вера Роднова
    Губерниева идиота давно надо было выгнать с комментаторов          большой рост не значит,что умный.Дмитрий Губерниев...
  • Mikhail Stepanov
    Обезьяну зарядили борщом?Свитолина о том, ...

Грилиш о 2:4 от «ПСЖ»: «Они оказались намного лучше, чем я ожидал. С «Сити» часто такое случается в этом сезоне: мы ведем 1-2 мяча, но не доводим дело до конца. Не знаю, что случилось»

«Я не знаю [что случилось], обычно мы очень хороши в такие моменты. В этом сезоне такое случалось слишком часто: мы ведем один или два мяча, даже три против «Фейеноорда», но не контролируем игру и не доводим дело до конца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх