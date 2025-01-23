Грилиш о 2:4 от «ПСЖ»: «Они оказались намного лучше, чем я ожидал. С «Сити» часто такое случается в этом сезоне: мы ведем 1-2 мяча, но не доводим дело до конца. Не знаю, что случилось»

«Я не знаю [что случилось], обычно мы очень хороши в такие моменты. В этом сезоне такое случалось слишком часто: мы ведем один или два мяча, даже три против «Фейеноорда», но не контролируем игру и не доводим дело до конца.
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