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Царьград

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3 копейки 1907 года продавали в Чите за 100 тысяч рублей

3 копейки 1907 года продавали в Чите за 100 тысяч рублей

Подобные монеты чеканили в России в период с 1897 по 1917 годы.Монету времён последнего императора России Николая II продавали в Чите за 100 тысяч рублей.

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