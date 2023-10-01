Генерал бундесвера Вольски: ВСУ оказались бессильны против российской линии обороны

ВСУ не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за хорошо подготовленной обороны России. Об этом в эфире немецкого новостного телевизионного канала Welt заявил бригадный генерал бундесвера в отставке Райнхард Вольски.
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