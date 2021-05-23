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Аналитик назвала неожиданный фактор роста цен на жилье

Аналитик назвала неожиданный фактор роста цен на жилье

Застройщикам пришлось увеличить фонд оплаты труда, а работать в убыток они не собираются, отметила Ирина Радченко Одной из причин, почему цены на квартиры в новостройках пошли вверх является то, что в России подорожала рабочая сила и стройматериалы.

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