Аналитик назвала неожиданный фактор роста цен на жилье

Застройщикам пришлось увеличить фонд оплаты труда, а работать в убыток они не собираются, отметила Ирина Радченко Одной из причин, почему цены на квартиры в новостройках пошли вверх является то, что в России подорожала рабочая сила и стройматериалы.
Застройщикам пришлось увеличить фонд оплаты труда, а работать в убыток они не собираются, отметила Ирина Радченко Одной из причин, почему цены на квартиры в новостройках пошли вверх является то, что в России подорожала рабочая сила и стройматериалы.
Свежие комментарии