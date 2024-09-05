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«Ударил по столу и вышел из кабинета». Источники: Зеленский пришел в ярость из-за нежелания Монголии арестовать Путина

«Ударил по столу и вышел из кабинета». Источники: Зеленский пришел в ярость из-за нежелания Монголии арестовать Путина

Автор: Дмитрий Горин Вчера днем в Telegram наткнулся на интересную информацию, о которой сообщали некоторые ресурсы.

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