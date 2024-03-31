Военкор Котенок: Задержанные в Дагестане могут быть связаны с террористами из "Крокуса"

Сотрудники спецназа Федеральной службы безопасности задержали троих подозреваемых в терроризме, по некоторым данным они могут быть связаны с напавшими на людей в ПодмосковьеС раннего утра 31 марта в двух городах Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции.
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