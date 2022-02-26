«Адские санкции» и их некоторые эпические последствия

Санкции объявлены и говорят, что они уже адские, но ещё не мама санкций. Явно, гады, что-то утаивают, сбиваясь на вопросах о SWIFTе, отключение России от которого как бы ничего не решает.
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