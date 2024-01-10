ВС РФ сломали оборону ВСУ и взяли Новомихайловку в полукольцо: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 10 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 10 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Авдеевское направление: Сообщается о продвижении ВС России в сторону Новобахмутовки и тяжёлых боях в Степовом и у Коксохима.