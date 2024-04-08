Где смотреть UFC 301 Пантожа — Эрцег: во сколько начало прямой трансляции 5 мая 2024

Турнир по смешанным единоборствам UFC 301 состоится в воскресенье, 5 мая 2024 года. В главном поединке Алехандре Пантожа будет защищать свой титул чемпиона в наилегчайшем весе во второй раз, его соперником станет Стив Эрцег.