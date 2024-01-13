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NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59

NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело демонстрацию нового экспериментального самолета X-59 QueSST, который способен преодолевать сверхзвуковой барьер без сильного шумового эффекта.

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