NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело демонстрацию нового экспериментального самолета X-59 QueSST, который способен преодолевать сверхзвуковой барьер без сильного шумового эффекта.
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