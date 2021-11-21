Льюис Хэмилтон будет выступать в шлеме с радугой до конца сезона

Льюис Хэмилтон будет выступать в шлеме с радугой до конца сезонаMercedes AMG F1 / LAT ImagesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон выступает на Гран При Катара в шлеме со специальной раскраской.
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