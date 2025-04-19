Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Сергей Киселев
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На удар «Таурусом» по Крымскому мосту Россия ответит «Орешником» по немецкой базе в Литве

На удар «Таурусом» по Крымскому мосту Россия ответит «Орешником» по немецкой базе в Литве

Если Запад перейдет от слов к делу, он об этом страшно пожалеет Москва будет расценивать удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, предупредила немецкие власти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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