Иркутянка потеряла 5,5 млн. рублей, пытаясь заработать на акциях

50-летняя жительница Иркутска потеряла более 5,5 млн рублей, став жертвой мошеннической схемы. Началось всё с онлайн-объявления о прибыльных инвестициях в акции газодобывающей компании, сообщили в телеграм-канале «Вас обманывают».