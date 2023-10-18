5 продуктов, которые надо хранить в холодильнике, но мало кто это делает

Опытные хозяйки иногда удивляют: у них дома все устроено немного не так, как у других. Например, некоторые продукты, которые, казалось бы, хорошо себя чувствуют при комнатной температуре, они хранят строго в холодильнике.
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