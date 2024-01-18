TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

На фото квартира за 23 миллиона в Петербурге с площадью 54 метра. Смотрим, почему просят такие деньги

На фото квартира за 23 миллиона в Петербурге с площадью 54 метра. Смотрим, почему просят такие деньги

Недавний пост питерского риелтора в сети вызвал немалый ажиотаж — мужчина показывал выставленную на продажу квартиру в центре Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир
На побережье в Турции. А работать там где? Рыбу ловить?
Ответить
20 час.
лл
лина любимцева
Там стены уже от старости все СЫПЯТСЯ!! Какие миллионы ЗА НЕЕ?!! Тут пусть еще приплатят, чтобы кто-то согласился на этот кошмар... &quot;в историческом районе&quot;... ПЛЕСЕНЬ, СЫРОСТЬ, МЕРЗОСТЬ. Таракана и клоны с крысами...
Ответить
17 час.
Дмитрий Гурин
Если этот &quot;старый фонд&quot; поднабрал водички в сены а это скорее всего так (все таки Питер) то цена этой квартирки равна цене доли земельного участка всего домостроения. Вообще то старый фонд я считаю более приемлемым по ценам чем новые человейники, квартиры (2 шт) у меня как раз &quot;старый фонд&quot; но....... когда выбираете квартиру надо довольно хорошо разбираться хотя бы с сопромате.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх