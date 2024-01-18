Недавний пост питерского риелтора в сети вызвал немалый ажиотаж — мужчина показывал выставленную на продажу квартиру в центре Санкт-Петербурга.
На фото квартира за 23 миллиона в Петербурге с площадью 54 метра. Смотрим, почему просят такие деньги
Комментарии
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Владимир
На побережье в Турции. А работать там где? Рыбу ловить?
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20 час.
лл
лина любимцева
Там стены уже от старости все СЫПЯТСЯ!! Какие миллионы ЗА НЕЕ?!! Тут пусть еще приплатят, чтобы кто-то согласился на этот кошмар... "в историческом районе"... ПЛЕСЕНЬ, СЫРОСТЬ, МЕРЗОСТЬ. Таракана и клоны с крысами...
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17 час.
Дмитрий Гурин
Если этот "старый фонд" поднабрал водички в сены а это скорее всего так (все таки Питер) то цена этой квартирки равна цене доли земельного участка всего домостроения. Вообще то старый фонд я считаю более приемлемым по ценам чем новые человейники, квартиры (2 шт) у меня как раз "старый фонд" но....... когда выбираете квартиру надо довольно хорошо разбираться хотя бы с сопромате.
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12 час.
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