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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» серьезно настроена на трансфер Кина. Форвард «Фиорентины» идет 2-м в списке бомбардиров Серии А

Tuttosport сообщает, что каталонцы задумываются о том, кем в будущем заменить Роберта Левандовского, которому уже 36 лет.

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