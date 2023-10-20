Сенатор Джабаров: Испытания США на ядерном полигоне были целенаправленным жестом

Глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после решения Государственной думы РФ отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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