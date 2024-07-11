Как на дорогах Алтая строят линии освещения и как это помогает бороться с ДТП

В 2024 году на региональных дорогах сделают более 65 километров освещения В 2024 году на региональных дорогах Алтайского края освещение появится более чем на 65 километрах, сообщает Министерство транспорта региона.
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