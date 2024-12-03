"С ним прощаются". В Раде сделали неожиданное признание о Зеленском

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, делая заявления об уступках для урегулирования конфликта и невозможности вернуть Крым, на самом деле никогда не признает своих ошибок, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью на YouTube.
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