"С ним прощаются". В Раде сделали неожиданное признание о Зеленском

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, делая заявления об уступках для урегулирования конфликта и невозможности вернуть Крым, на самом деле никогда не признает своих ошибок, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью на YouTube.