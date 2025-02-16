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Лечебная тайна брокколи. Препарат для лечения диабета на основе растения снижает риск сердечных приступов

Лечебная тайна брокколи. Препарат для лечения диабета на основе растения снижает риск сердечных приступов

Также лекарственный препарат снижает приступы постоянных инсультов в организме человека.Мировые учёные из медицинского комплекса Нью-Йорка Маунт-Синай провели международное исследование и на основе опытов выяснили, что медицинский препарат на основе растения сотаглифлозин, накануне одобренный медиками для лечения сахарного диабета второго типа и проблем с почками, серьёзно помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов у пациентов с таким диагнозом.

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