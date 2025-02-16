Лечебная тайна брокколи. Препарат для лечения диабета на основе растения снижает риск сердечных приступов

Также лекарственный препарат снижает приступы постоянных инсультов в организме человека.Мировые учёные из медицинского комплекса Нью-Йорка Маунт-Синай провели международное исследование и на основе опытов выяснили, что медицинский препарат на основе растения сотаглифлозин, накануне одобренный медиками для лечения сахарного диабета второго типа и проблем с почками, серьёзно помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов у пациентов с таким диагнозом.
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