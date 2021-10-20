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Правительство прогнозирует снижение бедности до исторического минимума в 2023 году

Правительство прогнозирует снижение бедности до исторического минимума в 2023 году

Кабмин улучшил прогноз по темпам снижения уровня бедности. Соответствующие данные содержатся в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, который проанализировали «Известия».

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