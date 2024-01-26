Фернандо Алонсо не уверен, что примет участие в гонке Ф1 в Мадриде

Фернандо Алонсо не уверен, что примет участие в гонке Ф1 в МадридеAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что не собирается оставаться в Больших Призах до 2026 года ради участия в гонке на городской трассе в Мадриде.