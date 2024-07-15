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CNN: экспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия, а его ранила не пуля (ФОТО, ВИДЕО)

фото: При этом подозреваемый действовал один. Согласно результатам аудиоэкспертизы, проведенной в рамках расследования покушения на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, в политика стреляли по меньшей мере из трех видов оружия.

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