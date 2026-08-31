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Иркутск Сегодня

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В Усолье-Сибирском подросток попал в больницу после конфликта: ход проверки взяли на контроль прокуратура и СК

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в вечернее время на улице Толбухина в Усолье-Сибирском.

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