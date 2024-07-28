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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Netflix показал трейлер мини-сериала Gundam Requiem for Vengeance на Unreal Engine 5 Старый добрый Gu...

Netflix показал трейлер мини-сериала Gundam Requiem for Vengeance на Unreal Engine 5 Старый добрый Gu...

Netflix показал трейлер мини-сериала Gundam Requiem for Vengeance на Unreal Engine 5Старый добрый Gundam возвращается на экраны через Netflix благодаря новой CG-анимационной адаптации на движке Unreal Engine 5 под названием Gundam: Requiem for Vengeance.

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