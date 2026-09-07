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МТС обеспечил мобильной связью и интернетом станции Рублево-Архангельской линии метро Москвы

МТС обеспечил мобильной связью и высокоскоростным интернетом станции Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Деловой центр» и «Шелепиха».

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