Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который после «голой вечеринки» в Москве признался, что «вошел не в ту дверь», и претерпел массовую отмену своих выступлений и съемок, похоже, возвращается на ТВ.
Без страз и перьев: Киркоров вернулся на экраны ТВ «другим человеком»
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
ВСЯ эта шобла в перьях не стоит жизни одного ВОЙНА отдавшего свою жизнь в борьбе с нациками! Мне нас..ь , на то что сними буде. Я точно знаю, уйдут эти придут другие. Изменится общество поменяются и лицедеи.
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15 час.
Сергей Oблезов
Другим человеком Филя быть просто не может, месяц, два и он опять вотрется в какой-нибудь блудняк!
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8 час.
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