НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Ага, в Кремле!Навальная прокомм...
  • Геннадий Бережнов
    Я не понимаю, у меня нет слов, как это вообще можно прочитать, а как ты читаешь и не находишь слов о гибели простых л...Собчак отреагиров...
  • авдей НА
    Они все и всегда ненавидели Россию так что переключатель там и не  работает это нам надо уяснить и запомнить а не упо...Установлена причи...

Без страз и перьев: Киркоров вернулся на экраны ТВ «другим человеком»

Без страз и перьев: Киркоров вернулся на экраны ТВ «другим человеком»

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который после «голой вечеринки» в Москве признался, что «вошел не в ту дверь», и претерпел массовую отмену своих выступлений и съемок, похоже, возвращается на ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
ВСЯ эта шобла в перьях не стоит жизни одного ВОЙНА отдавшего свою жизнь в борьбе с нациками! Мне нас..ь , на то что сними буде. Я точно знаю, уйдут эти придут другие. Изменится общество поменяются и лицедеи.
Ответить
15 час.
Сергей Oблезов
Другим человеком Филя быть просто не может, месяц, два и он опять вотрется в какой-нибудь блудняк!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх