Без страз и перьев: Киркоров вернулся на экраны ТВ «другим человеком»

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ

ВСЯ эта шобла в перьях не стоит жизни одного ВОЙНА отдавшего свою жизнь в борьбе с нациками! Мне нас..ь , на то что сними буде. Я точно знаю, уйдут эти придут другие. Изменится общество поменяются и лицедеи.