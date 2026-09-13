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Царьград

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"Сумерки" собрали более 44 млн рублей в России за сентябрь

"Сумерки" собрали более 44 млн рублей в России за сентябрь

Фильм "Сумерки", показ которого начался в России с 6 сентября, собрал более 44 млн рублей, заняв седьмое место в топ-10 кинопроката.

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